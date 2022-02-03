Проскочить железнодорожный переезд «на авось» одесситу не удалось

Полицейские расследуют факт ДТП на железнодорожном переезде возле села Великодолинское в Одесском районе.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, авария произошла сегодня, 3 февраля, около часу ночи.

Предварительно установлено, что 24-летний водитель Opel превысил скорость, сбил шлагбаум и столкнулся с грузовым поездом, который двигался через переезд.

Отмечается, что от полученных травм молодой человек погиб на месте происшествия.

Как сообщала Одесса News, полицейские расследуют смертельное ДТП, произошедшее 1 февраля на автодороге Одесса-Кучурган.

Фото: Нацполиция в Одесской области/Facebook

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