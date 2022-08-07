Одесские пограничники разоблачили схему переправки моряков через госграницу

Оперативники Одесского пограничного отряда блокировали канал незаконной переправки военнообязанных граждан через государственную границу Украины.

Как сообщает Госпогранслужба, организатором миграционной схемы оказался руководитель судоремонтной и крюинговой компании одной из стран Европы.

Отмечается, что главным критерием в подборе «уклонистов» было наличие профессиональной квалификации моряка или специалиста по ремонту морских судов, поскольку в дальнейшем планировалось их трудоустройство на судоремонтных предприятиях одной из стран ЕС.

В качестве вознаграждения дельцы получали 3000 долларов США за каждого человека. Миграционный путь призывников пролегал вне пунктов пропуска в непризнанную Приднестровскую молдавскую республику, где «моряков» встречали местные представители правоохранительных органов, которые обеспечивали дальнейшую беспрепятственную переправку мужчин в Республику Молдова, проставляя отметки о пересечении государственной границы «задним числом» — датой до запрета выезда из Украины мужчин призывного возраста.

Конечной точкой путешествия нелегалов была одна из стран Европейского Союза, в которую они уже добирались регулярными автобусными рейсами. За успешную переправку мужчин организаторы трансфера получали дополнительное вознаграждение от «работодателя».

Благодаря слаженным действиям правоохранителям удалось разоблачить пособника организатора мошеннической схемы на территории Украины, перевозчика и задержать с поличным трёх «уклонистов» при непосредственной попытке незаконной переправки через государственную границу.

В настоящее время продолжаются следственные действия для раскрытия всех обстоятельств правонарушения.

Мероприятия по разоблачению противоправной схемы осуществляли оперативники Одесского погранотряда совместно с сотрудниками СБУ, представителями Нацполиции Одесской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года в Одессе правоохранители задержали 37-летнего горожанина, организовавшего незаконное пересечение границы Украины военнообязанными.

Фото и видео: Госпогранслужба

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