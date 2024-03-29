В Украину вернули 121 павшего защитника

29 марта в Украину вернули тела 121 павшего защитника.

Об этом сообщает в Telegram Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

В частности, удалось репатриировать 12 тел воевавших на Луганском направлении защитников, 107 павших воинов на Донецком направлении и двух защитников с Запорожского направления.

Павших вернули благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба с Объединённым центром СБУ, МВД Украины, Секретариатом уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ВС Украины, ГУ ГСЧС Украины, другими представителями структур и обороны Украины, при содействии Международного комитета Красного Креста.

Отмечается, что ВСУ перевезут репатриированные тела и останки в определённые государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших. После идентификации тела наших защитников передадут семьям для достойного захоронения.

Одесса News информировала, что 15 марта тела 100 погибших украинских военных вернули в Украину в рамках очередной репатриационной меры.

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