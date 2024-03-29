Одесским театралам предлагают спектакль о самом большом танцевальном марафоне

30 марта одесский Украинский театр приглашает на яркий спектакль-мюзикл «Обречённые танцевать» с участием оркестра театра.

Чрезвычайно колоритны образы персонажей, искусно воплощённые талантливыми актёрами. Зажигательные танцы, песенные номера и фантастическое сопровождение живого оркестра.

Окунитесь в невероятную атмосферу самого масштабного в мире танцевального марафона, полного зажигательной музыки, роскошной хореографии и яркого света.

Интересная сценография, костюмы и эффектные участники марафона дополнят незабываемые впечатления от просмотра.

Мюзикл создан по мотивам романа «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» Горосса Маккоя.

Стоимость билетов от 80 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 16 часам.

Адрес: ул. Пастера, 15.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy