В Одесском театре музкомедии покажут свою версию жизни семейки Аддамсов

Образы эксцентричной семейки по мотивам популярного телесериала и комиксов Чарльза Аддамса оживут на сцене Одесского театра музыкальной комедии!

«Семейка Аддамс» — это история о семье, которая с первого взгляда кажется угрюмой и немного странной, но на самом деле они очень дружны. Они напомнят, что самое главное в жизни – это семья!

Над мюзиклом работала большая режиссёрская группа. В постановке сыграют как взрослые, так и юные актёры! Красочные костюмы, сногсшибательные декорации, световое оформление и объёмный звук перенесут зрителей в незабываемую атмосферу и подарят яркие эмоции!

Приходите всей семьёй на музыкальный спектакль «Семейка Аддамс», который состоится в волшебный день — 7 января в 16 часов.

Цена билетов от 260 до 700 гривен. Их можно купить здесь.