Шариков и Швондер предстанут на сцене Украинского театра в Одессе

Сюжет всем давно известен: профессор Преображенский, который занимался вопросами сохранения молодости и одновременно мечтал улучшить человеческую расу, почувствовав себя способным на эксперимент, пересадил бездомному псу человеческие железы и гипофиз мозга, стремясь превратить собаку в человека.

Но дерзкий эксперимент имел непрогнозируемые и трагикомические результаты.

Какие? Увидите на сцене Одесского Украинского театра в спектакле «Собачье сердце».

Цена билетов от 50 до 350 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 19:00.