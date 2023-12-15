В Одессе открылась выставка «Украина – Великобритания: пути сотворчества»

До 25 декабря в Одесском Международном культурном центре UNION выставка «Украина – Великобритания: пути сотворчества». Экспозиция представляет работы украинских художников центральной Украины и Юга и их коллег из Великобритании.

Здесь представлена графика классиков английской школы Сингглетона и Джиллбенко и современного британского живописца Алана Ланкастера. Куратором от художников Великобритании выступает Кэрол Оувен.

Большинство работ предоставлены для участия в экспозиции народными, заслуженными художниками Украины, членами Национального союза художников Украины, выполнены в технике масляной живописи. Их объединяет мастерство исполнения и любовь к родной земле.

В первые дни её работы выставку посетили мэр Одессы Геннадий Труханов и Генеральный консул Болгарии в Одессе г-н Светослав Иванов Николов.

Выставка проходит при поддержке Департамента культуры, международного сотрудничества и евроинтеграции ОМР и содействия КУ «Городская художественная галерея».

Адрес: ул. Троицкая, 43.

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