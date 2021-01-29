Куда пойти в Одессе в последние январские выходные

Будем надеяться, что природа будет благосклонна к одесситам и гостям города и даст возможность выбраться из снежных сугробов и прогуляться к музеям, театрам, которые были долгое время не доступны из-за карантинных ограничений.

Выбор, как всегда, за Вами!

30 января — La Traviata — опера Джузеппе Верди в 3-х действиях в исполнении артистов Одесского национального академического театра оперы и балета. Либретто Франческо Пиаве по роману Дюма-сына «Дама с камелиями». Длительность с антрактами: 2 часа 40 минут. Цена билетов от 50 до 510 грн. Приходите к 18:30.

30 января актёры Одесского Русского театра представят яркую смеходраму — спектакль «Академия смеха».

В основе сюжета одноименная пьеса, автором которой является современный японский драматург Коки Митани. Главный конфликт возникает вокруг новой постановки Драматурга. Его попытки предложить зрителю новое видение творчества Шекспира находят сопротивление директора театра. Руководителю кажется, что веселье и бесшабашность – отнюдь не актуальные мотивы современности. Чем же закончится битва между Драматургом и Директором? – Приходите к 17 часам и сможете лично повлиять на исход! Ведь зрителю отведена особая роль в происходящем на сцене. Цена билетов 200 грн.

30 января в 12:00 — «Тайна королевской мантии». Так называется сказка-карнавал, на который приглашают актёры Одесского театра юного зрителя. В этой весёлой и поучительной сказке для юных зрителей есть, пожалуй, всё, что так любит детвора: и музыка, и шутки, и невероятные приключения в королевском дворе, и симпатичный простой портняжка, который оказывается на деле куда смекалистей иных министров, и дружба, которая помогает героям в самых непредсказуемых ситуациях. Ну, конечно же, есть и непременный секрет – тот самый, что значится в названии и будет раскрыт в финале – тайна королевской мантии. А ещё неожиданно выяснится, что не только дети, но и их родители смогут из этой сказки узнать для себя кое-что любопытное. Цена билетов от 100 до 150 гривен.

30 января в Одесском Доме клоунов спектакль Бориса Барского «Дикарь FOREVER или О чём молчат мужчины?». Самый смешной и самый мудрый спектакль об отношениях Мужчины и Женщины! О том, что нас объединяет, влечёт друг к другу. И том, что нас разъединяет. Да, мы разные, мы противоречивые. Но мы и уникальны, мы единственны в своем роде. Любящие и любимые, счастливые и несчастные. Вся правда о семейной жизни! Приходите к 19.00. Билеты стоимостью от 240 до 400 гривен.

30-31 января в Одесской центральной городской библиотеке имени Ивана Франко выставка живописи Степана Химочки. Экспозиция под названием «Но зима – только вестник весны» собрана из фондов Одесского дома-музея имени Рериха. Выставка посвящена годовщине со дня смерти Степана Химочки и проходит в рамках творческого проекта «Созвучие».

До 31 января в выставочном пространстве #Ragtime2.0 Музея западного и восточного искусства (Пушкинская, 9) работает групповой проект «Право на ню». Все работы предоставлены украинским коллекционером, пожелавшим сохранить анонимность. В проекте участвуют 27 художников со всей Украины, представившие около 60 работ в избранном жанре.

31 января в 19:00 зажигательный музыкальный спектакль «Укрощение строптивых» — счастливая возможность попасть в мир cтрастей великого Шекспира в интерпретации О. Школьника и Е. Пушкиной в Одесском Русском театре. Четыре века комедия о неукротимой Катарине не сходит с театральных подмостков. Наша красавица горда, умна, своенравна: обуздать такую натуру невозможно – только завоевать! А это под силу лишь Настоящему мужчине. Чем закончится их поединок? Непримиримой враждой или страстной любовью? Цена билетов от 60 до 200 грн.

31 января спектакль «Я, люблю, тебя», на который одесситов и гостей города приглашает Театр на Чайной, необычный. На сцене не будет литературного текста с художественными оборотами. На сцене — реальные истории живых людей. Спектакль сделан в формате вербатима — разновидность документального театра, где артист ищет персонаж и берёт у него интервью на заданную тему, и потом воплощает на сцене образе персонажа, давшего это интервью. Цена билетов от 40 до 150 грн. Приходите к 19:00. Продолжительность спектакля 80 мин. В спектакле используется нецензурная лексика.

31 января Киевский театр-студия импровизации «Чёрный квадрат» привезёт в одесский Украинский театр спектакль «Прости. прощай, мусор вынесу сам». История о том, как любовный треугольник превращается в квадрат. Здесь будет много юмора, душевных переживаний, обжигающих и откровенных разговоров и невыносимой нежности. Спектакль, хоть и близок к жанру мелодрамы, полон гротескового юмора комедии. Приходите к 19:00. Цена билетов – 180-650 грн.

31 января на сцене Музкомедии оживёт всеми любимая украинская комедия «За двумя зайцами». Увидеть сатирическое представление про любовь и брак по расчету можно будет в 16 часов. Цена билетов – 40-200 грн.

31 января в Одесском театре юного зрителя спектакль «Все мыши любят сыр» — спектакль для всей семьи, романтическая сказка с волшебством и превращениями. В маленькой сыроварне жила семья серых мышей. Волею судьбы на этой же сыроварне поселяется ещё одна семья мышей – белых, а не серых. Взрослые серые и белые мыши невзлюбили друг друга. А их дети – белая мышка Фружи и серый мышонок Шома сразу подружились и полюбили друг друга! Что же будет с маленькими мышками? Кто сможет им помочь в такой непростой ситуации? Приходите к 12.00 и вы узнаете, чем закончилась эта сказка… Цена билетов от 100 до 150 грн.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News/Александр Александров, Думская