Непогода: В Одесской области восстанавливается движение автомашин

С 7.00 29 января сняты ограничения и восстанавливается движение легковых транспортных средств по всей автодороге государственного значения М-15 Одесса-Рени (на Бухарест).

Об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог (Укравтодор) в Facebook.

Отмечается, что с 11:00 29 января восстановлено движение всех видов транспортных средств на некоторых участках дорог государственного значения.

Так, уже возобновлено движение всех видов транспортных средств на таких дорогах общего пользования:

М-28 Одесса — Южный — / М-14 / с подъездами, км 13 + 914 — км 50 + 050;

М-28 Одесса — Южный — / М-14 / с подъездами, (подъезд обход. Одесса),

км 3 450 — км 28 + 315;

км 3 450 — км 28 + 315; М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск (на пл. Таганрог), км 17 + 555- км 55 + 510;

Р-55 / М-14 / Вознесенск-Новый Буг, км 0 +000 — км 72 + 633;

Н-33 Одесса-Белгород-Днестровский-Монаши- / М-15 /, подъезд к порту Черноморск, км 8 403 — км 104 + 375;

Т-16-47 Н-33 / — Каролино-Бугаз -Грибовка-Санжейка- / М-27 / км 0 + 000 — км 26 + 800;

Т-16-09 / Н-33 / -Сухой Лиман- / М-27 / км 0 + 000- км 8 300;

Т-16-25 КПП «Кучурган» — Беляевка-Маяки-Овидиополь, км 0 +000 — км 84 + 274;

Т-16-19 Беляевка- станция Выгода, км 0 + 000- км 23 + 560;

Т-16-07 Измаил-Килия-Вилково, км 0 +000 — км 75 + 750;

Т-16-30 Струмок-Шевченково-Килия, км 0 +000 — км 36 + 282;

Т-16-28 / М-15 / -Спасское-Вилково, км 0 +000 — км 46 + 343;

Т-16-42 / М-15 / — КПП «Долинское», км 0 +000 — км 8 593;

Т-16-31 КПП «Табаки» Болград — / М-15 / км 0 +000-км 43 + 257;

Т-16-06 КПП «Виноградовка» — Болград — / М-15 / км 0 + 000 — км 48 + 831;

Т-16-44 КПП «Лесное» -КПП «Малоярославец Первый» км 0 + 000- км 59 + 900;

Т-16-32 КПП «Новые Трояны» — Кубей, км 0 +000 — км 23 + 000;

Т-16-08 Болград-Кубей-Арциз, км 0 + 000- км 80 + 140;

Т-16-27 КПП «Августовское» -Тарутино-Арциз-Сарата, км 0 +000 — км 81 + 660;

Т-16-43 Граница Молдовы -Фараоновка -Сарата -Дивизия — / Т-16-10 / км 0 + 000 — км 71 + 700.

В Укравтодоре отмечают, что борьба с последствиями снежного шторма продолжается.

Продолжают эту борьбу и подразделения ГСЧС.

По данным Главного управление ГСЧС Украины в Одесской области, всего за период непогоды освобождено из снежного плена 710 единиц автотранспорта, из них: легковых — 527, грузовиков — 122, автобусов — 52, карет скорой медицинской помощи — 9. «Оказана помощь 1 547 лицам, из них 15 детям», — говорится в сообщении.

В результате погодных условий от энергоснабжения отключено 98 населённых пунктов области и 2 микрорайона Одессы.

Фото: Одесса News/Александр Александров, ГУ ГСЧС в Одесской области, Facebook/Укравтодор

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