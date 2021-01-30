Украинцы не могут посетить 63 страны мира из-за коронавируса

Министерство здравоохранения обнародовало обновлённый перечень стран «красной» и «зелёной» зон по уровню распространения коронавируса.

Об этом сообщает Минздрав.

В списке приводятся данные относительно 194 государств, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения, в частности, информация о количестве активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тысяч населения в каждой стране.

В Украине по состоянию на 29 января этот показатель составляет 169,7.

В «красную» зону отнесены 63 страны, где этот показатель выше, а также 11 стран, относительно которых нет данных о заболеваемости COVID-19. В этой зоне оказались, в частности, Венгрия, Российская Федерация, Румыния, Канада, Австрия, Польша, Беларусь, Италия, Франция, Бразилия, Великобритания, США и другие.

В то же время в «зелёной» зоне оказались Турция, Армения, Норвегия, Финляндия, Египет и др.

По данным Worldometer, на утро 30 января в мире насчитывается 102 636 333 (+595 208 за сутки) заболевших COVID-19, умерли 2 216,421 (+15 377) пациент, выздоровели 74 329 586 .(+446 890).

Наибольшее количество заболевших в США, Индии, Бразилии, России, Великобритании. В этом списке Украина занимает 17-е место.

Как сообщала Одесса News, Япония отказалась от идеи сажать за решётку инфицированных COVID-19 из-за их несогласия на госпитализацию.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod,