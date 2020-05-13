В Одесской области зарегистрировано больных коронавирусом больше, чем во всей Грузии

На утро 13 мая в Одесской области лабораторно подтверждены 680 случаев COVID-19. Из них 123 человека — жители Одессы.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, за последние сутки в регионе зарегистрированы 27 новых случаев заболевания, из них восемь — у одесситов, 19 — у жителей районов области.

Отмечается, что на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице утром 13 мая находились 28 пациентов с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 27 — жители Одессы.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 25 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице четыре человека находятся в тяжёлом состоянии, при этом не нуждаются в проведении искусственной вентиляции лёгких. Один пациент в тяжёлом состоянии подключён к аппарату ИВЛ.

Также 20 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, трое — в удовлетворительном состоянии.

Четверо детей находятся в удовлетворительном состоянии дома на амбулаторном лечении, возраст детей — 4 месяца, 1 год 3 месяца, 13 и 17 лет.

Все пациенты с установленным диагнозом COVID-19 пребывают под медицинским наблюдением, в том числе находящиеся на самоизоляции дома. Обеспечиваются выявление, обследование и контроль состояния здоровья контактных лиц.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 24 случая выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 97 одесситов.

Кстати. В Грузии состоянием на 13 мая насчитывается 647 больных коронавирусной заразой, 11 — умерших.

Как сообщала Одесса News, в Украине 13 мая зарегистрировано 16 425 случаев заболевания коронавирусом, в т.ч. 439 умерших.