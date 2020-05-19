В Украине за сутки от коронавируса умерли 13 человек

По данным на 9.30 утра 19 мая в Украине подтверждено 18 876 случаев COVID-19, из них 5 632 человека выздоровели, 548 умерли.
Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава на своей странице в Facebook, за последние сутки лабораторно подтверждено 260 новых случаев заболевания.
Всего в Украине исследовано 292 961 образец методом ПЦР.
В общем. заболели 1 348 детей и 3 696 медиков. На амбулаторном лечении 12 898 пациентов, из них 1 114 детей и 3 025 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5 978 человек, из них 234 ребенка и 671 медик. В подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 245 человек, в том числе один ребёнок и 21 медик.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 548 человек (+13 за сутки), из них 27 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет.
В общем, 5 276 пациентов уже выздоровели, в частности, 1 445 медработников, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.
В разрезе регионов общая картина заболевших и выздоровевших выглядит так:
- Винницкая обл. — 751 (405 выздоровели)
- Волынская обл. — 635 (158 выздоровели)
- Днепропетровская обл. — 843 (104 выздоровели)
- Донецкая обл. — 131 (42 выздоровели)
- Житомирская обл. — 573 (185 выздоровели)
- Закарпатская обл. — 911 (197 выздоровели)
- Запорожская обл. — 385 (196 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. — 1235 (524 выздоровели)
- г. Киев — 2359 (285 выздоровели)
- Киевская обл. — 1245 (212 выздоровели)
- Кировоградская обл. — 445 (326 выздоровели)
- Луганская обл. — 42 (23 выздоровели)
- Львовская обл. — 1098 (216 выздоровели)
- Николаевская обл. — 263 (98 выздоровели)
- Одесская обл. — 784 (80 выздоровели)
- Полтавская обл. — 264 (203 выздоровели)
- Ровенская обл. — 1188 (370 выздоровели)
- Сумская обл. — 164 (98 выздоровели)
- Тернопольская обл. — 1081 (619 выздоровели)
- Харьковская обл. — 816 (163 выздоровели)
- Херсонская обл. — 168 (132 выздоровели)
- Хмельницкая обл. — 267 (67 выздоровели)
- Черкасская обл. — 376 (217 выздоровели)
- Черновицкая обл. — 2742 (682 выздоровели)
- Черниговская обл. — 110 (31 выздоровел).
Как сообщала Одесса News, всего в мире состоянием на утро 19 мая больных коронавирусом 4 894 222 человека (+89 376 за сутки), умерших —320 181 (+370). Украина занимает 32-е место в мире по количеству случаев заболевания.