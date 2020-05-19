В Украине за сутки от коронавируса умерли 13 человек

По данным на 9.30 утра 19 мая в Украине подтверждено 18 876 случаев COVID-19, из них 5 632 человека выздоровели, 548 умерли.

Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава на своей странице в Facebook, за последние сутки лабораторно подтверждено 260 новых случаев заболевания.

Всего в Украине исследовано 292 961 образец методом ПЦР.

В общем. заболели 1 348 детей и 3 696 медиков. На амбулаторном лечении 12 898 пациентов, из них 1 114 детей и 3 025 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5 978 человек, из них 234 ребенка и 671 медик. В подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 245 человек, в том числе один ребёнок и 21 медик.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 548 человек (+13 за сутки), из них 27 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет.

В общем, 5 276 пациентов уже выздоровели, в частности, 1 445 медработников, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.

В разрезе регионов общая картина заболевших и выздоровевших выглядит так: