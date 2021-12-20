На прошлой неделе в Одессе родились 159 малышей

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 159 новорожденных, в числе которых две пары близнецов.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«Численное преимущество на минувшей неделе с минимальным перевесом одержали новорожденные мальчики – на свет появились 80 маленьких одесситов и 79 юных одесситок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидерство по количеству новорожденных на прошедшей неделе принадлежит городскому родильному дому №1 – здесь увидели свет 49 младенцев.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, в Одесском областном роддоме умерла женщина на 7 месяце беременности от осложнений COVID-19.

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