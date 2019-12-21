Население Украины сокращается: нас уже менее 42 миллионов

Численность населения Украины на 1 ноября 2019 года составила почти 42 млн. Этот показатель меньше прошлогоднего.

Такие данные обнародованы в экспресс-выпуске Государственной службы статистики Украины.

«Численность населения в Украине, по оценке, на 1 ноября 2019 года составила 41940,7 тысяч человек. На этот период в 2018 году она составляла 42198483 человека», — говорится в сообщении.

Остаётся существенным превышение числа умерших над числом новорожденных: на 100 умерших — 54 новорожденных.

Количество умерших в этом году — 486 778 человек, в прошлом — 484 481. Если в сентябре-октябре 2018 года на свет появилось 286064 ребёнка, то за этот же период 2019 года — 262303.

Таким образом, в январе-октябре 2019 года численность населения Украины уменьшилась на 212,5 тысяч человек.

Сообщается также, что в структуре населения Украины по полу больше женщин — 53,7%.

Данные относительно расчёта (оценки) численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

Как сообщала Одесса News, за 2018 год умерло 13 297 одесситов.