ТОП-10 стран, в которые чаще всего ездили украинцы в 2021 году

Несмотря на длительные карантин и существенное снижение пассажиропотоков в пунктах пропуска на государственной границе Украины, пограничники отмечают существенный рост количества поездок граждан Украины в некоторые страны в первом полугодии 2021 года.

Как информирует Госпогранслужба, в то же время увеличивается и объём прибывающих в Украину иностранцев.

Лидером среди украинцев остаётся Польша — за первое полугодие в это государство ездили более 1 900 000 граждан. Вторую позицию с ростом более чем в шесть раз (по сравнению с I полугодием 2020 года) заняла Турция — 774 500 украинцев побывали в этой стране. Третье место с двойным приростом и общим количеством более чем 705 000 поездок граждан Украины занял Египет.

Далее следуют Венгрия, Россия, Румыния, Беларусь, Словакия, Молдова и Объединённые Арабские Эмираты.

Что касается иностранных граждан, посещавших Украину, то за первые шесть месяцев текущего года наибольший прирост продемонстрировала Турецкая Республика (+29% к показателю аналогичного периода прошлого года). На 6% выросло количество граждан Германии. Незначительным в абсолютном количестве, однако очень показательным по сравнению, является рост в полтора раза количества граждан США, прибывающих в Украину в первом полугодии 2021-го.

Наибольшее количество граждан прибыло в Украину из Молдовы — 368 369, на втором месте — Россия, на третьем — Румыния. Далее в ТОП-10 располагаются такие страны: Беларусь, Турция, Польша, Венгрия, Германия, США, Израиль.

Одесса News информировала, что Украина находится в десятке стран, в которых больше всего заработали в прошлом году на биткоине.

Инфографика: Госпогранслужба