В Украине за сутки от COVID-19 умер 51 человек: такого количества ещё не было

В Украине за последние сутки зарегистрировали 2 495 случаев заражения коронавирусом, общее их количество достигло 125 798. За сутки умер 51 инфицированный, всего с начала эпидемии летальных случаев 2 656.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

По обновлённым данным, выздоровели 58 817 человек. За последние сутки — 1 015 пациентов.

Больше всего новых случаев за сутки — в городе Киеве (332), Харьковской (302), Львовской (204), Одесской (203) областях.

Как сообщала Одесса News, в Украине с понедельника, 31 августа, начало действовать новое эпидемическое зонирование. К «красной зоне» отнесена 21 административно-территориальная единица Украины.