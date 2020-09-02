COVID-19 в Одесской области: за сутки 2 смерти, 203 инфицированных, 1 повторно

2 человека умерли вчера в Одесской области от коронавируса. Всего летальных случаев зафиксировано 110.

Об этом сообщает ресурс Системы мониторинга Аппарата СНБО.

Всего в Одесской области по состоянию на утро 2 сентября лабораторно подтверждено 7 697 случаев COVID-19, из них за сутки — 203.

Выздоровели 1 847 пациентов, за последние сутки 60 выздоровевших.

Сейчас болеют 5 740 пациентов.

По сообщению главного санитарного врача Одесской области Виталия Гончарова, житель Измаильского района, заразившийся коронавирусом в июне и благополучно вылечившийся, в августе заболел опять.

По его словам, отсутствие вируса в организме было подтверждено двумя ПЦР-тестами, но затем пациент снова ощутил характерные симптомы. 25 августа анализы снова показали наличие коронавируса в организме. В настоящее время больной госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Беспокойство врачей также вызывает наличие у него сопутствующих заболеваний, которые могут усугубить течение болезни.

Виталий Гончаров подчеркнул, что это первый официально подтверждённый повторный случай заражения коронавирусом в Одесской области. Это доказывает, что после болезни стойкий иммунитет формируется далеко не всегда, и тот факт, что тот или иной человек уже перенёс болезнь, не гарантирует его неуязвимости для вируса в будущем.

Из-за необходимости воспрепятствовать распространению COVID-19 директор Черноморского морского порта Александр Попов принял решение вывести в простой свыше 450 сотрудников с 1 сентября по 31 октября 2020 года, о чём подписал соответствующий приказ.

Отмечается, что за время простоя работники будут получать компенсацию в размере 2/3 среднегодовой часовой ставки.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 2 сентября, больше всего новых случаев заболевания коронавирусом в Украине за сутки отмечено в городе Киеве (332), Харьковской (302), Львовской (204) и Одесской (203) областях.