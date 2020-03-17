В Одессе с 18 марта закрывается железнодорожный вокзал

«Укрзализныця» вводит ограничения в работе железнодорожных вокзалов — они будут закрыты с 12.00 18 марта.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

«С 12:00 18 марта 2020 года вводятся ограничения на посещение железнодорожных вокзалов для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. С завтрашнего дня все железнодорожные вокзалы будут закрыты для посетителей», — говорится в сообщении.

Работать будут только железнодорожные кассы для возвращения билетов. На вокзалы одновременно будут запускаться группы людей не более 10 человек.

«Сегодня для уменьшения очередей в железнодорожные кассы «Укрзализныця» откроет их максимальное количество на всех вокзалах страны», — отмечается в сообщении.

Билеты на поезда, которые отменили, можно будет вернуть в течение месяца.

«Компания компенсирует пассажирам полную стоимость проездных документов на все отменённые из-за введения карантина рейсы — без взимания дополнительных сборов. Для удобства пассажиров и во избежание концентрации людей у ​​касс «Укрзализныця» продлила срок возврата билетов до одного месяца от даты предполагаемого отправления поезда, который отменён», — сказано в сообщении.

Отмечается, что билеты, приобретённые по Интернету, можно будет вернуть через онлайн-сервисы.

«Призываем пассажиров, если есть возможность, не спешить на вокзалы возвращать билеты и не подвергать свою жизнь опасности, находясь в толпе. Уверяем, когда бы вы не обратилсь в течение отведённого времени, средства будут возвращены в полном объёме», — подчеркнули в компании.

В Укрзализныце напомнили, что с 18 марта компания временно прекращает перевозку пассажиров железнодорожным транспортом на всех видах внутреннего сообщения (пригородном, городском, региональном и дальнем) в связи с карантином, вызванным вспышкой Cоvid-19, до принятия отдельного решения правительства. Поезда выполнят последние рейсы по графикам следования 17 марта.

Как сообщала Одесса News, для противодействия распространению коронавируса правительство постановило временно прекратить междугородние пассажирские перевозки в Украине с 18 марта.