Крематорий Одессы ежедневно принимает до 40 тел умерших

В Одесском крематории ежедневно сжигают до 40 тел умерших. В последнее время возросло количество кремаций умерших от коронавируса.

Об этом сообщает Думская.

«Нагрузка на одесский крематорий выросла, но он справляется», — говорится в сообщении.

Нагрузка на одесский крематорий выросла до показателей весны прошлого года — ежедневно здесь сжигают до сорока тел умерших.

«Мы работаем в штатном режиме, — рассказал директор крематория Владимир Букач. — Количество кремаций такое же, как в апреле-мае прошлого года, в среднем сорок кремаций в день. Мы были готовы к этому пику и справляемся. На прощание выделяется двадцать минут. Разница только в том, что сейчас одна группа может прощаться в зале, а другая — на улице. До пика люди могли выбрать время, чаще всего выбирали в районе обеда и прощались. Сейчас весь день расписан по минутам».

Букач также отмечает рост количества заявок из других городов. «Проблема, наверное в том, что в Украине всего три крематория и к нам везут тела из других мест, — сказал он. — Но мы справляемся. Я надеюсь, что мы сейчас на пике и дальше пойдёт на спад».



Как сообщала Одесса News, в Одессе начала действовать медицинская сортировка, когда в больницах решают, какого больного с COVID-19 можно госпитализировать, а кого не стоит, потому как безнадёжен.

Фото: Одесса.net, Думская

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