Новых случаев COVID-19 у жителей Одессы за последние сутки не зарегистрировано.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 26 июня в Одессе лабораторно подтверждены 330 случаев COVID-19.

По данным на утро 26 июня, на стационарном лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 23 пациента с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 21 — жители Одессы.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 22 человека с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице один человек находится в тяжёлом состоянии без необходимости проведения искусственной вентиляции лёгких. Пациентов на ИВЛ в настоящее время в больнице нет. Также 22 пациента находятся в состоянии средней тяжести.

За последние сутки зарегистрировано два случая выздоровления от COVID-19 у детей — девочки возрастом 12 лет и мальчика 7 лет. Ещё восемь детей с положительным тестом на COVID-19 находятся в удовлетворительном состоянии дома на амбулаторном лечении.

За сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 11 одесситов.

Таким образом, к настоящему времени в Одессе зарегистрированы 237 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 84 одессита.

Как сообщала Одесса News, всего на утро 26 июня в одесском регионе подтверждено лабораторно 1 529 случаев COVID-19. Количество заболевших коронавирусом в Одесской области за последние сутки составило 64 человека.