Какими оттенками расцветёт карантин в Украине

Украина перейдёт на новую форму карантина, которая предусматривает введение определённых ограничений в различных регионах страны, в зависимости от цветовой зоны карантина на данной территории.

Об этом в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

“Мы переходим на совершенно иную систему карантина: зелёную, жёлтую, оранжевую и красную зоны. Красная — это жёсткий карантин, который у нас действовал в конце марта-начале апреля. Зелёная, жёлтая и оранжевая зоны — более лёгкие зоны, которые ограничивают определённую деятельность, но не полностью закрывают. То есть там, следуя противоэпидемическим требованиям, будут работать сферы экономики.

Сейчас мы делаем индикаторы на уровне области… мы предложили другую модель: если 5 дней подряд будут превышаться индикаторы на уровне области, далее включается зонально по районам или городам областного значения, и это сразу показывает этот район на нашей карте на сайте Кабмина, Минздрава. Если показывает красный, это означает, что рестораны не работают, общественный транспорт не ходит, если жёлтая — работает всё, но, например, в супермаркеты можно заходить из расчёта один человек на 10 кв м., или будет действовать некое ограничение до 23 часов. И это будет удобнее и легче отслеживать и управлять ситуацией”, — рассказал Ляшко.

Относительно предложений, которые, в том числе звучали от Президента, что карантин надо продлевать на срок не более одного месяца, Ляшко отметил, что звучало предложение продлить сразу на два месяца.

Одновременно он отметил, что в вопросе ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 не стоит смешивать политику и защиту жизни и здоровья населения.

“Карантин вводится не просто так, карантин вводится для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье украинцев. И наши карантинные мероприятия, которые были введены в марте, доказали свою эффективность, они были введены своевременно и правильно. Результат, который мы имеем сейчас, это результат карантинных действий, результат соблюдения карантинных требований, качественное соблюдение карантинных требований первых два месяца”, — сказал Ляшко.

По информации Системы мониторинга распространения эпидемии коронавирусной болезни аппарата СНБО, по состоянию на 18 июля в Украине лабораторно подтверждены 58 111 случаев COVID-19, за сутки — 847 новых.

Как сообщала Одесса News, на утро 18 июля в мире скончалось от коронавируса и сопутствующих ему заболеваний 599 416 человек. Только за последние сутки от COVID-19 скончалось 6 671 человек.