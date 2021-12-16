Италия запретила въезд любым туристам из Украины

Италия с 16 декабря запретила въезд в страну любым туристам из Украины.

Об этом сообщила консульская служба МИД Украины со ссылкой на МИД Италии, пишет avianews.com

Отмечается, что ограничения связаны с переводом Украины в список «E» государств риска и будут действовать как минимум до 31 января 2022 года. Они запрещают въезд в Италию даже вакцинированным туристам.

Исключение сделали только для людей из Украины, которые следуют в Италию с целью учёбы, работы, лечения или в случае крайней необходимости.

Такие люди перед въездом в страну должны сделать тест на коронавирус. Италия признаёт ПЦР-тесты, которые действуют 72 часа до въезда, и антиген тесты со сроком действия до 24 часов.

После въезда человек должен пройти 10-дневный карантин дома, а по его окончании сделать ещё один тест методом ПЦР или на антиген.

Кстати. До 15 декабря Украина входила в список «D». Правила позволяли въезд без карантина в Италию украинским туристам, которые сделали прививки одобренными вакцинами и тест на COVID-19 перед вылетом. Без прививок необходимо было пройти карантин 5 дней.

Как сообщала Одесса News, ВОЗ предупредила, что к марту 2022 года в Европе может быть зарегистрировано ещё около 500 тысяч смертей, если не будут приняты срочные меры.

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