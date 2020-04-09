В Одессе появилась возможность провериться на COVID-19 не за 6 дней, а за 6 часов

В Одесском центре Минздрава установили современную систему ПЦР-тестирования, которая позволит получать результаты на COVID-19 за 6 часов, а не за 6 дней, как было раньше.

Современная система точного тестирования закуплена и установлена в областной лаборатории МОЗ меценатом — основателем компании «Интерхим» Анатолием Редером, сообщает пресс-служба антикризисного штаба Одесса vs COVID на своей странице в Facebook.

Компания ИнтерХим и ее руководитель Анатолий Редер стали одними из тех, кто активно включился в работу нашего Штаба с первых минут его создания.Они сделали буквально невозможное. В кратчайшие сроки купили самую современную систему ПЦР-тестирования для Одесского лабораторного центра за более чем 1 млн грн. Сами привезли, сами установили, и направили своих специалистов для обучения медперсонала центра по работе с системой. Благодаря системе ПЦР-тестирования одесситы получили уникальную возможность, которой нет практически ни у кого в стране. А именно — получать результаты тестирования на COVID-19 за 6 часов, а не за 6 дней, как это было ранее. К тому же, анализы не надо отправлять в Киев, все делается здесь, на месте.Ребята, вы даже не представляете, что это значит для всей нашей области! Когда в других регионах нет даже достаточного количества минимальной защиты для медиков и обычных людей — у нас есть самое современное оборудование. Которое позволяет в разы быстрее и эффективнее бороться с эпидемией COVID-19. Мы от всей команды нашего Штаба искренне благодарны Анатолию Редеру и его компании Интерхим. Ведь их вклад в борьбу с эпидемией коронавируса спасет тысячи жизней.За видео спасибо Dmitriy Bondarenko!Помогайте вместе с нами:Телефон штаба: 067 711 5041Телеграм-канал штаба: https://t.me/OdessavsCOVIDРеквизиты Корпорация монстров:БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "КОРПОРАЦІЯ МОНСТРІВ"ЄДРПОУ: 41569293UA603071230000026009020513865ПАТ "БАНК ВОСТОК", м. ДніпроМФО Банку 307123Призначення платежу: Благодійна допомога Gepostet von Одесса vs COVID. Антикризисный штаб в Одесской области am Mittwoch, 8. April 2020

«Компания «Интерхим» и её руководитель Анатолий Редер стали одними из тех, кто активно включился в работу антикризисного штаба с первых минут его создания. Они сделали буквально невозможное. В кратчайшие сроки купили самую современную систему ПЦР-тестирования для Одесского лабораторного центра за более чем 1 млн грн. Сами привезли, сами установили и направили своих специалистов для обучения медперсонала центра по работе с системой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря этой системе ПЦР-тестирования одесситы «получили уникальную возможность, которой нет практически ни у кого в стране. А именно: получать результаты тестирования на COVID-19 за 6 часов, а не за 6 дней, как это было ранее. К тому же, анализы не надо отправлять в Киев, всё делается здесь, на месте».

Как сообщала Одесса News, 7 апреля мэр Одессы Геннадий Труханов передал городской клинической инфекционной больнице восемь современных аппаратов Newport для искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Фото: «Одесса»

Видео: Facebook