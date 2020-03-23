В Одессе восстановили ранее ликвидированную за ненадобностью санслужбу

Директор Одесского лабораторного центра Минздрава Виталий Гончаров назначен главным государственным санитарным врачом Одесской области.

Соответствующее распоряжение издал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает Минздрав.

«Уполномочить Виталия Гончарова, исполняющего обязанности директора государственного учреждения «Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины», осуществлять полномочия главного государственного санитарного врача Одесской области по эпидемиологическому надзору (наблюдению), предупреждению возникновения и распространения инфекционных болезней человека, локализации и ликвидации иx вспышек и эпидемий, кроме мероприятий государственного надзора (контроля) и выдачи документов разрешительного характера», — говорится в документе.



В е-декларации Гончарова, обнародованной в феврале 2020 года, представлены сведения об имущественном положении семьи, кроме «стоимости недвижимости, права на которую приобретены в текущем году».

В частности, Гончаров владеет квартирой в Одессе площадью 55 кв. метров, земельным участком в пригородном селе Лески Лиманского района площадью 700 кв. метров и земельным участком в селе Светлое того же района площадью 700 кв.метров.

Кроме того, его жена Елена Гончарова является совладелицей двух квартир в Одессе 53,2 и 47,5 кв. метров и шести земельных участков: пяти в селе Приморское Килийского района общей площадью 6 тысяч кв. метров и земельного участка в селе Фонтанка Лиманского района площадью в 1 тысячу кв. метров.

У супругов Гончаровых также есть автомобиль Toyota Camry, 2016 года выпуска, который зарегистрирован на Елену Гончарову.

Минздрав рекомендовал в условиях карантинного режима перевести областные лабораторные центры на усиленный режим работы. Такое заявление обнародовал в пятницу Виктор Ляшко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

По словам Ляшко, «ещё 3 февраля издано распоряжение Кабмина Украины о переводе всех систем и подсистем гражданской защиты страны в режим повышенной готовности».

Об этом он сказал, комментируя информацию мэра Одессы Геннадия Труханова о том, что взятые в пятницу биоматериалы пациентки с подозрением на коронавирус, до понедельника не могли передать в областной лабораторный центр Минздрава, ибо там были выходные.

«Думаю, что таких ситуаций больше не повторится», — сказал Ляшко.

Также назначен главным санитарным врачом на водном транспорте Голубятников Николай Иванович, и.о. директора госучреждения «Лабораторный центр Министерства охраны здоровья на водном транспорте».

По состоянию на утро 23 марта в Украине лабораторно подтвердили 73 случая заболевания, три из них летальные и один человек выздоровел.