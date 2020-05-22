Итоги коронавирусных суток в Украине: 9 человек умерли, 358 выздоровели

По состоянию на утро 22 мая, в Украине подтверждено 20 148 случаев COVID-19, из них 6 585 (+385 за сутки) человек выздоровели, 588 (+9) умерли.

За последние сутки лабораторно подтверждено 442 случая, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины в Facebook.

Всего в Украине исследовано 267 185 образцов методом ПЦР.

В общем, заболели 1 434 ребёнка и 3 907 медиков. На амбулаторном лечении 13 816 пациентов, из них 1 186 детей и 3 190 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6 332 человека, из них 248 детей и 717 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких нуждались 256 человек, в том числе один ребёнок и 22 медика.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 588 человек, из них 28 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет.

В общем, 6585 пациентов уже выздоровели, в частности, 1 722 медработника, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В разрезе регионов общая картина заболевших и выздоровевших выглядит так:

Винницкая обл. — 824 (441 выздоровел)

Волынская обл. — 740 (177 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 859 (176 выздоровели)

Донецкая обл. — 141 (57 выздоровели)

Житомирская обл. — 607 (273 выздоровели)

Закарпатская обл. — 1003 (255 выздоровели)

Запорожская обл. — 401 (221 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 1268 (596 выздоровели)

г. Киев — 2522 (338 выздоровели)

(338 выздоровели) Киевская обл. — 1344 (262 выздоровели)

(262 выздоровели) Кировоградская обл. — 460 (344 выздоровели)

Луганская обл. — 43 (33 выздоровели)

Львовская обл. — 1240 (250 выздоровели)

Николаевская обл. — 277 (109 выздоровели)

Одесская обл. — 814 (106 выздоровели)

Полтавская обл. — 266 (218 выздоровели)

Ровенская обл. — 1323 (453 выздоровели)

Сумская обл. — 166 (106 выздоровели)

Тернопольская обл. — 1105 (720 выздоровели)

Харьковская обл. — 866 (208 выздоровели)

Херсонская обл. — 173 (133 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 299 (89 выздоровели)

Черкасская обл. — 383 (227 выздоровели)

Черновицкая обл. — 2905 (752 выздоровели)

(752 выздоровели) Черниговская обл. — 119 (41 выздоровел).

Как сообщала Одесса News, на 8.00 утра 22 мая в странах ЕС, а также Великобритании, Норвегии, Лихтенштейне и Исландии от коронавируса умерли почти 160 тысяч человек.

Украина занимает 32-ю позицию в списке стран с наибольшим количеством заболевших COVID-19.