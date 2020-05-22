Первый одесский автокинотеатр приглашает посмотреть кино не выходя из машины

Уже 22 мая в Одессе заработает автокинотеатр KINOLIFE.

Место автокинотеатра — паркинг гостиницы «ОК Одесса» (Гагаринское плато, 5).

1-й и 2-й ряды автокинотеатра предназначены для автомобилей с кузовами седан, универсал, хетчбек и купе, 3-й и 4-й — для кроссоверов и минивэнов.

Показы будут проходить каждый день по два сеанса: в 21:40 и 23:30. Картины будут показывать на большом экране, а звук транслировать — через FM-волну. Её укажут на билете.

Стоимость билетов в одесский автокинотеатр — 140 гривен. Один билет действует на одно парковочное место, то есть — на один автомобиль. Купить билеты можно только онлайн на сайте. Это сделано, по словам организаторов, для безопасности зрителей, особенно, в условиях карантина.

Первый сезон автокинотеатр в Одессе стартует с показа двух картин. Это биографическая драма «Против всех врагов: История Джин Сиберг» и «Best Erotic Shorts 2020».

