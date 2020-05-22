Не пожар, так обрушение: очередной обвал дома в Одессе

В исторической части Одессы 21 мая обрушились фасад и крыша двухэтажного жилого дома.

Об этом информирует отдел коммуникации полиции Одесской области.

«Правоохранители обеспечивают правопорядок на месте разрушения дома на улице Среднефонтанской в Одессе», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате частичного обрушения фасада и крыши двухэтажного жилого дома никто не пострадал.

Как отмечается, спасатели и правоохранители провели эвакуацию людей. Устанавливаются анкетные данные всех, кто на момент обрушения мог находиться в здании.

Тем временем, по состоянию на 21 мая, подразделениями ГСЧС продолжались мероприятия по ликвидации последствий разрушения стены четырёхэтажного жилого дома по ул.Торговая, 20 в Одессе, произошедшего 18 мая.

В частности, установлен автокран и начаты работы по демонтажу аварийной части кровли и здания со стороны внутреннего двора, а также проводятся работы по расчистке разрушенных конструкций с территории котлована.

Всего к выполнению работ привлечено 16 единиц техники и 94 человека, из них от ГСЧС 53 человека и 6 единиц техники.



Фото: Нацполиция в Одесской области, ГСЧС

Видео: ГУ ГСЧС в Одесской области