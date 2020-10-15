В Одессе задержали участкового с подозрением на создание им сети борделей

В Одессе задержали участкового, который ранее работал в управлении по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми.

Как сообщили в департаменте внутренней безопасности Нацполиции, его подозревают в создании сети борделей по городу. Соорганизатором незаконного бизнеса была 25-летняя одесситка.

Отмечается, что в сети было задействовано 10 человек админперсонала и 30 работниц «половой сферы».

Интим-салоны находились на съёмных квартирах. В них действовали чёткие правила: если девушки приходили пьяными — платили штраф, если клиент расплачивался в иностранной валюте — всё отдавали администрации.

«Клиенты в телефонном режиме заказывали услуги, которые им предоставляли девушки в салонах — арендованных квартирах. 55% от полученной платы женщины отдавали дежурному администратору», — рассказали в полиции.

В обязанности подозреваемого участкового входило «крышевание» интим-салонов, чтобы они не попадали в поле зрения его коллег.

По месту проживания фигурантов и в квартирах, где находились бордели, провели обыски. Задержали семерых человек, среди которых и полицейский с партнёршей.

Как сообщала Одесса News, в июле 2020 года прокуроры областной прокуратуры разоблачили сразу после получения очередного перевода неправомерных средств в размере 1 200 долларов США двух сотрудников Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области, которые систематически требовали взятки от женщин, предоставляющих платные интимные услуги на территории Одессы, за непривлечение их к административной ответственности и прикрытие их дальнейшей противоправной деятельности.