Чиновницу Черноморского горсовета поймали на «откатах»

Одесской областной прокуратурой разоблачена и задержана начальник одного из управлений Черноморского горсовета, депутат VIII созыва Одесского райсовета Одесской области при получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

По данным следствия, руководительница управления получила 105 тыс. грн взятки от директора подрядной организации за беспрепятственную оплату выполненных работ по монтажу систем вентиляции и обслуживания сетей теплоснабжения на объектах управления и последующего заключения договоров за бюджетные средства с этим предприятием.

«Она «работала» по схеме, где сумма «отката» составляла 10% стоимости оплаченных из бюджета горсовета и выполненных подрядчиками работ. Чиновница задержана при получении неправомерных средств. Также задержан руководитель предприятия-подрядчика за предоставление неправомерной выгоды», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанным сообщено о подозрении по фактам получения и предоставления неправомерной выгоды.

Решаются вопросы избрания меры пресечения и отстранения начальника управления от занимаемой должности.

Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года Одесской облпрокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника отдела полиции по превентивной деятельности одного из райотделов полиции Одесской области по факту получения им неправомерной выгоды за «крышевание» наркобизнеса.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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