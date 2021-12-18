Одесситы высказали недовольство работой облпрокуратуры: что ответили в ведомстве

Под зданием Одесской областной прокуратуры собрались представители общественных организаций «Автомайдан», «Зелёный лист» и «Одесская политическая платформа», которые выразили неудовлетворённость по поводу приостановки личного приёма граждан в прокуратуре и бездействии прокуроров по ряду вопросов соблюдения на территории Одессы требований градостроительного и земельного законодательства.

Свою реакцию на эту протестную акцию прокомментировала пресс-служба Одесской облпрокуратуры на официальном сайте.

«Пресс-служба ведомства уполномочена заявить, что приостановка личного приёма граждан имеет место исключительно из-за законодательного запрета, связанного с карантинными ограничениями, которые прокуроры обязаны выполнять. В то же время все обращения граждан и организаций принимаются и тщательно рассматриваются прокурорами в рамках установленной Законом, в том числе по всем вопросам, которые были объявлены участниками собрания, соответствующие обращения подробно проверены прокурорами», — говорится в заявлении.

Отмечается, что инициативная группа протестующих смогла в этом убедиться лично, поскольку сразу после завершения собрания им была предоставлена в письменной форме исчерпывающая обобщённая информация по каждому вопросу, который они инициировали. В этой информации отображены все мероприятия, которые уже приняты или в настоящее время принимаются прокурорами в соответствии с Законом Украины «О прокуратуре».

В заявлении указывается, что прокуратуре не понравилось, что участники протестной акции своим собранием под стенами прокуратуры создают «ложное представление» об объёме действительных полномочий прокуроров, которыми они на сегодняшний день наделены законодательно». Так, «прокуратура уже более семи лет не осуществляет полномочий по надзору за соблюдением и применением законов (так называемого «общего надзора»), в том числе в отношении соблюдения градостроительного и земельного законодательства. Более двух лет прокуратура вообще не осуществляет функции досудебного расследования».

Оправдываясь перед протестантами, прокуратура заявила, что эффективность её работы зависит от качества выполнения органами досудебных расследований (полицией, СБУ, ГБР, БЭБ) и соответствующих оперативных подразделений своих обязанностей. «Как по собственной инициативе, так и по жалобам участников уголовного разбирательства, прокуратура принципиально реагирует на факты неэффективного расследования уголовных производств, в том числе на факты невыполнения указаний прокуроров в отношении расследования», — сказано в заявлении пресс-службы прокуратуры.

Кроме того, прокуроры реализуют свои полномочия для представительства интересов государства в суде исходя из того, что соответствующие контролирующие органы в градостроительной и земельной сферах ненадлежащим образом выполняют свои обязанности, — отмечается в заявлении.

При этом, по Закону, прокурор имеет право на такое представительство в ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ случаях. По каждому своему иску в суде, кроме нарушения ответчиком требований законодательства, прокурор должен также доказать факт бездеятельности соответствующих контролирующих и других государственных органов и отдельно доказывать нарушения интересов государства.

В своё оправдание прокуратура отмечает, что ею направлен в суды ряд уголовных производств в отношении бездеятельности соответствующих контролирующих органов, из=за многочисленных фактов коррупции в них, о чём информируется детально на официальном сайте прокуратуры, на брифингах и пресс-конференциях для СМИ и общественности.

Но если этого недостаточно, то, как резюмируется в заявлении, «прокуроры областной прокуратуры в дальнейшем будут работать над усовершенствованием прозрачности своей деятельности для общества, улучшением состояния внешних коммуникаций» и обращаются к общественности с предложением построения партнёрских отношений и подчёркивают «недопустимость попыток втянуть прокуроров в политические и бизнесовые противостояния, необоснованно обвинять прокуратуру в якобы «бездействии», без предварительного выяснения фактического объёма проведённой ею работы».

Как сообщала Одесса News, 8 декабря перед зданием Одесского горсовета прошли протестные акции.

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