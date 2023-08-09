Тиктокер из Одессы снимал на видео военные объекты

Правоохранители задержали жителя Одессы, который снимал на видео оборонные объекты города, позиции военных и «сливал» снятое в соцсеть.

По информации пресс-службы Одесской облпрокуратуры, злоумышленнику сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении Вооружённых Сил Украины (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый распространял информацию о расположении подразделений украинских защитников в Одессе и области. Он снимал на видео фортификационные постройки для охраны и обороны территории региона от вражеской армии.

Отмечается, что видеоматериал подозреваемый разместил на собственной странице в соцсети TikTok, что позволяет идентифицировать объекты на местности. Опубликованное тиктокером видео с комментарием просмотрели почти 10 000 пользователей с последующим его распространением, в том числе российскими пользователями соцсети.

Сейчас подозреваемый под арестом без определения размера залога.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в августе 2023 года в Одессе задержан предатель, который «сливал» врагу координаты украинских войск и систем ПВО.

Фото: Одесская облпрокуратура

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