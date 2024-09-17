Ночью 17 сентября над Украиной сбито 34 беспилотника

16 сентября с 19.00 до 06.00 17 сентября радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 51 ударного БпЛА по направлениям: Курск, Приморско-Ахтарск РФ, мыс Чауда – Крым.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение противника отражалось авиацией, зенитными ракетными войсками, мобильными огневыми группами и подразделениями РЭБ Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

«В результате противовоздушного боя сбиты 34 ударных БпЛА. Кроме того, в результате активного противодействия средств РЭБ Сил обороны, 12 БпЛА локационно потеряны в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших и разрушениях не поступала). Ещё два вражеских ударных беспилотника вернулись в Россию», — говорится в сообщении.

Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Одесса News информировала, что ночью 16 сентября над Украиной сбито 53 вражеских дрона.

Инфографика: ВС ВСУ

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