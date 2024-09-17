В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Бортник, светлая память

14 сентября во время боевого столкновения с силами противника погиб житель города Болград Одесской области, морской пехотинец Александр Бортник.

Ему было 32 года, — сообщает Болградская райгосадминистрация.

У павшего воина остались мать, жена и дочь.

За время службы Александр Бортник не раз получал от государства и военного командования награды.

Отец Александра – бывший ветеран АТО, после начала войны на востоке страны в 2014-м присоединился к рядам ВСУ, вслед за своим младшим сыном Сашей. Война не прошла для него бесследно и после возвращения из АТО у мужчины обнаружили тяжёлую болезнь, которая вскоре унесла его жизнь.

Одесса News сообщала, что 10 сентября 2024 года в больнице умер находившийся на лечении после тяжёлого ранения житель г. Арциз Одесской области, военнослужащий ВСУ, механик, водитель танка Михаил Боев.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Болградская РГА/Facebook

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