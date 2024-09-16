В бою за Украину погиб житель Одесской области Михаил Боев, светлая ему память

10 сентября в больнице умер находившийся на лечении после тяжёлого ранения житель г. Арциз Одесской области, военнослужащий ВСУ, механик, водитель танка Михаил Боев.

Об этом сообщает Арцизский городской голова Сергей Парпуланский.

Защитник родился в 1975 году. Был мобилизован в 110-ю оперативно-механизированную бригаду.

«Житель Арциза мужественно сражался против страны-агрессора. Был верным побратимом, мужественным и храбрым воином», — говорится в некрологе.

Одесса News сообщала о гибели в августе 2024 года во время выполнения боевого задания в городе Волчанск Харьковской области в результате попадания дронов по позициям жителя посёлка Серпневое Одесской области оператора (БпАК) отделения управления 3-й самоходно-артиллерийской батареи самоходно-артиллерийского дивизиона воинской части Харьковского направления Рустама Хамраева.

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Фото: Сергей Парпуланский/Facebook

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