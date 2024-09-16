Охрана Трампа предотвратила очередное на него покушение — в гольф-клубе

В районе, где находился бывший президент США и кандидат на этот пост Дональд Трамп, была стрельба.

Об этом объявил 15 сентября сайт его предвыборной кампании со ссылкой на директора по коммуникациям Стивена Чунга.

«Трамп в безопасности после выстрелов в окрестностях. На данный момент никаких подробностей нет», – процитировали его.

После этого сын Трампа Дональд Трамп-младший написал в соцсети Х, что выстрелы прозвучали в гольф-клубе экс-президента на Палм-бич в штате Флориде.

«По данным местных правоохранительных органов, в кустах был обнаружен АК-47. Сообщается, что подозреваемый был задержан», – сказано в твите.

Секретная служба США подтвердила в соцсети Х факт стрельбы, указав, что «инцидент связан с защитой бывшего президента Дональда Трампа».

«Бывший президент в безопасности», – подчеркнула спецслужба.

Она пообещала, что подробности предоставит офис шерифа Палм-бич.

New York Post пишет со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что агенты Секретной службы открыли огонь по мужчине, у которого заметили «нечто похожее на пистолет» в то время, когда Трамп находился на поле для гольфа.

Агент выстрелил несколько раз, а Трампа увезли в безопасное место, передаёт издание информацию своего собеседника.

Стрелявший был арестован полицией, подчёркивает New York Post.Подозреваемый — 58-летний Райан Раут с Гавайев.

Одесса News информировала, что охрана Трампа была усилена после того, как 13 июля во время выступления политика на предвыборном митинге в штате Пенсильвания раздались выстрелы, после чего его поспешно вывели со сцены сотрудники спецслужбы. Одна из пуль зацепила ухо экс-президента. Один из посетителей митинга погиб, ещё один человек находится в тяжёлом состоянии. Стрелка ликвидировали. Им оказался 20-летний уроженец штата Томас Мэтью Крукс. По данным правоохранителей, он использовал для покушения на Трампа полуавтоматическую винтовку AR-15, купленную его отцом.

Комитет по внутренней безопасности Сената США начал двухпартийное расследование по факту покушения на жизнь экс-президента Дональда Трампа.

Кум Путина и подозреваемый в государственной измене бывший народный депутат Виктор Медведчук написал в июле 2024 года письмо Дональду Трампу, в котором указал на якобы «украинский след» в покушении.

Действующий президент США Джо Байден осудил покушение и заявил, что «молится за Трампа». Владимир Зеленский также осудил попытку покушения и пожелал Трампу «абсолютной безопасности в будущем».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy