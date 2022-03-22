Байден: Россия готовится использовать в Украине биологическое и химическое оружие

Президент США Джо Байден на встрече с представителями крупного бизнеса 21 марта подтвердил, что российская армия применила в Украине гиперзвуковое оружие и, возможно, готовится применить химическое и биологическое.

Стенограмма его выступления, сообщает издание Гордон, опубликована на сайте Белого дома.

В РФ заявили, что применили гиперзвуковые аэробаллистические ракеты комплекса «Кинжал» во время атаки на подземный военный склад боеприпасов в Ивано-Франковской области. Байден сказал, что гиперзвуковые ракеты – единственное, с чем они могут иметь результат «с абсолютной уверенностью». Такие ракеты, по словам президента США, особенно не отличаются от других ракет, «за исключением того, что их практически невозможно остановить».

«Есть причина, почему они их используют. Путин прижат спиной к стене. Он не предвидел степень или силу нашего единства. И чем больше его спина прижата к стене, тем суровее его тактика», – считает президент США.

Байден обратил внимание, что Путин уже провёл много операций «под чужим флагом», то есть используя провокации и пытаясь возложить ответственность на кого-то другого.

«Всякий раз, когда он начинает говорить о чём-то, что, по его мнению, собираются сделать НАТО, Украина или Соединённые Штаты, это означает, что он готовится это сделать. Это не шутка, – сказал президент США. – Итак, он прижат спиной к стене. И он теперь говорит о новых «фальшивых флагах», в том числе он утверждает, что у нас, в Америке, есть биологическое оружие, а также химическое оружие в Европе. Я гарантирую вам, что это не соответствует действительности. Они также высказывают предположения, что у Украины есть биологическое и химическое оружие».

Байден считает, что это «явный признак» того, что Путин рассматривает возможность использовать оба этих вида оружия в Украине.

Президент США обратил внимание, что Путин уже применял химическое оружие в прошлом.

«Мы должны быть осторожны… Он знает, что из-за единого фронта НАТО будут серьёзные последствия, но дело в том, что это реально», – сказал Байден.

Кстати. 6 марта российские СМИ начали распространять пропагандистские месседжи о якобы наличии в Украине военно-биологической программы. В частности, официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков заявил, что якобы в украинских биолабораториях, находящихся недалеко от РФ, «разрабатывали компоненты биологического оружия». 9 марта Конашенков сказал, что «украинские националисты» завезли в Золочев Харьковской области около 80 тонн аммиака. Он заявил о «подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ». Никаких подтверждений он не предоставил.

10 марта Служба безопасности Украины предупредила, что российские войска могут готовить диверсии на складах аммиака в Харьковской области с целью дискредитации ВСУ. «Государство-террорист производит фейки, чтобы оправдать свои зверства и обвинить в них Украину», – подчеркнули в ведомстве. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает никакого оружия массового поражения, и обвинил Россию в возможной подготовке химической атаки на Украину.

Байден заявил, что Россия заплатит «суровую цену», если применит химическое оружие в Украине.

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