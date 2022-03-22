В одесских аптеках йода будет достаточно

Украинские предприятия в ближайшие часы поставят в аптечные сети более двух миллионов доз препаратов йода, дефицит которых недавно возник в стране.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Определённые задержки со снабжением, по словам парламентария, связаны с спровоцированными российской агрессией логистическими проблемами. То же самое касается и поставок безрецептурных успокаивающих. “Эти медпрепараты преимущественно отечественного производства. Все украинские предприятия фармацевтической отрасли уже наладили их производство. Думаю, в ближайшие дни их будет достаточно в аптеках”, — сказал Радуцкий.

Также, по его словам, уже состоялись закупки гормональных препаратов: в ближайшие дни и их дефицит будет преодолён.

Главное, по словам главы профильного комитета парламента, что аптеки, где это возможно, сейчас работают. Ведь в первые недели российской агрессии большинство таких заведений, прежде всего, коммерческих, были закрыты.

Кроме того Радуцкий заверил, что Министерство здравоохранения в ближайшее время решит вопрос доставки лекарств в регионы, где продолжаются активные боевые действия.

В то же время он не исключил возникновение дефицита других медицинских препаратов и средств — прежде всего, из-за упомянутых проблем с логистикой. Радуцкий попросил украинцев не провоцировать подобный дефицит. То есть, не закупать больше лекарства, чем нужно. В идеале делать запасы не больше месяца.

Кстати. Министра здравоохранения Виктор Ляшко попросил людей обращаться на горячую линию Минздрава (080 060 20 19), если нужных препаратов в аптеках нет.

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