Военное медучреждение Одессы получило рентген, работающий без электричества

Центр общественного здоровья передал в военные медучреждения Одессы и Днепра два ультрапортативных рентгенографических аппарата FDR Xair FUJIFILM, которые могут работать без электричества.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

«Преимущество такого рентген-аппарата, особенно в условиях войны – мобильность и портативность. Вес рентгена – всего 3,5 кг, что позволяет работать в ограниченном пространстве и легко перемещать устройство при необходимости. Рентген также может работать без электричества и на полном заряде сделать до 100 снимков», — говорится в сообщении.

Такие рентгенографические аппараты были приобретены при содействии Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией.

Как сообщала Одесса News, Одесса получит от японского города-побратима Йокогамы модульную мобильную больницу с современным оборудованием и компьютерный томограф.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.