Военные истории: Павел из Черноморска сам пришёл в ТЦК

Павел родился и вырос в городе Черноморск Одесской области. Его детство было овеяно ароматом акаций, морским бризом и щедро удобрено морской солью. С годами Чёрное море стало для него родной стихией, без которой он себя уже не представлял. Отец Павла – профессиональный военный и с детства воспитывал сына патриотом Украины и собственным примером доказывал, что присяга на верность Украинскому народу священна для каждого мужчины.

Павел равнялся на отца, сознавал значение военной профессии и мечтал связать свою жизнь именно с морской службой. Сразу после обучения в общеобразовательной школе поступил в Черноморский морской колледж Одесского национального морского университета, где овладел профессией электромеханика. В 2018 году Павел сам пришёл в ТЦК и попросил, чтобы его срочная служба была связана с морем. Именно этот момент и стал отправной точкой на пути Павла к воплощению своей мечты – впоследствии текст Военной присяги торжественно произносил в рядах Морской охраны Государственной пограничной службы Украины. Несколько месяцев изучения основ морской и корабельной службы и вот он – такой желанный первый выход в море в составе экипажа корабля Морской охраны! Его, как и момент принесения Военной присяги, Павел запомнил на всю жизнь.

«За годы срочной службы я получил обучение и морскую закалку и осознал, что морская служба – это неисчерпаемая романтика, но и вместе с тем – строгие испытания, выдержка и большая ответственность. И окончательно утвердился в том, что, как и отец, должен посвятить свою жизнь защите Родины. Имел мотивацию и хотел стать офицером», – признаётся Павел.

После окончания срочной службы Павел подписал контракт и остался на службе в Одесском отряде Морской охраны. Шагая к цели, впоследствии стал курсантом Института Военно-Морских Сил НУ «Одесская морская академия», где, в частности, учатся и морские пограничники по заказу Государственной пограничной службы Украины.

«В день полномасштабного вторжения я не мог поверить в происходящее. Хотелось как можно скорее взять в руки оружие и встать на защиту родной страны бок о бок с побратимами. Мы очень сожалели о том, что нам нужно было ещё год учиться. Впоследствии перед выпуском из института мы в течение нескольких недель проходили практическую стажировку именно на кораблях и катерах Одесского отряда Морской охраны. Родной коллектив, выходы в море на боевые дежурства, стойкость, выдержка и боевой дух побратимов очень впечатлили и придали нам немалой энергии. Хотелось как можно быстрее стать полноценным членом экипажа», – вспоминает Павел.

Окончив факультет обеспечения войск по специальности «морально-психологическое обеспечение в подразделениях, на кораблях», Павел получил первичное офицерское звание «лейтенант». В марте 2023 года офицер вступил в должность заместителя командира по персоналу одного из кораблей Одесского отряда Морской охраны. Имея хороших наставников и немалую практику службы на борту, должностью овладевал быстро и талантливо. Главный секрет работы с людьми, по словам Павла, заключается в индивидуальном подходе к каждому человеку и во взаимоуважении.

«Морская служба – это прежде всего крепкий, дружный экипаж, являющийся монолитом, единственной командой. Да, сегодня нагрузка и напряжение существенны, но сплочённость и взаимопомощь, а также моральная поддержка родных позволяют нам не терять выдержки и стойко преодолевать все трудности и испытания. Мы объединены общей целью – победить врага и сделать всё для того, чтобы жить в свободной и независимой стране, воспитывать потомков в мирном государстве. Это для нас – дело чести!» – говорит Павел.

Одесса News в апреле 2023 года рассказывала о старшем технике связи корабля Морской охраны «Подолье», старшине 2-й статьи Александре, псевдо «Сэм», одессите.

Фото: Госпогранслужба

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