Украина отреагировала на участие лидеров 7 стран в мероприятиях 9 мая в Москве

Украина считает участие лидеров Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в мероприятиях к 9 мая в Москве вместе с военным преступником, президентом РФ Владимиром Путиным аморальным и «недружественным шагом».

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, которое пресс-служба ведомства распространила 9 мая.

В МИД Украины отмечают, что в своей речи во время парада на Красной площади Путин, который разыскивается международным правосудием за совершение военных преступлений, оправдывал убийства украинцев, уничтожение украинских городов и сёл, похищение украинских детей и репрессии против жителей захваченных украинских территорий.

«Участникам собрания в Москве была продемонстрирована российская военная техника, которая уже 10-й год подряд участвует в неспровоцированной агрессивной войне России против Украины», – обратили внимание украинские дипломаты.

Кроме того, напомнили в МИД Украины, что в ночь перед парадом Россия выпустила по Украине 25 крылатых ракет, в том числе 15 – по Киеву, «чтобы причинить ещё больше смертей и нанести ещё больше разрушений на украинской земле».

«Рассматриваем участие лидеров указанных иностранных государств в публичном мероприятии рядом с военным преступником, который щеголяет развязыванием войны в Европе в масштабах, неизвестных со времён Второй мировой войны, как аморальный и недружественный шаг в отношении Украины, проявление пренебрежения к украинскому народу, который борется за своё выживание и свободу», – заявили в МИД Украины.

Там отметили, что народы Центральной Азии и Кавказа внесли неоценимый вклад в победу над нацизмом 78 лет назад.

«Они не заслуживают судьбы быть использованными сейчас Кремлём для участия в фальшивом действе, которое не имеет ничего общего с подвигом победителей над нацизмом», – подытожили в украинском дипломатическом ведомстве.

Для справки. Утром 9 мая в Москве состоялся парад ко Дню Победы. На нём выступил президент страны-агрессора Владимир Путин. В своей речи он упомянул Украину, заявив, что украинский народ якобы «стал заложником госпереворота и планов Запада, в этом причина нынешней катастрофы в Украине». Воздушная программа парада в День Победы в Москве была отменена, а из танков были лишь «исторические» Т-34. В соцсетях парад Победы 2023 раскритиковали, назвав «позорищем».

Парады на 9 мая отменили в 21 городе РФ и оккупированного Крыма. 8 мая стало известно о 22-м – решением местных властей парад отменили в Белгороде.

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