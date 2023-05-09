ВАКС перенёс рассмотрение апелляции по делу мэра Одессы Труханова на 16 мая

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины перенесла на 16 мая рассмотрение жалобы защиты мэра Одессы Геннадия Труханова о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 13,42 млн грн залога.

Об этом сообщило «Суспільне».

Отмечается, что такое решение было принято Апелляционной палатой ВАКС, поскольку перед заседанием 9 мая стало известно об обжаловании решения суда прокурором.

Как рассказала прокурор САП Анастасия Андронова, сторона обвинения просит заменить Труханову меру пресечения на содержание под стражей с альтернативой в более 50 млн грн залога.

«Суд удовлетворил наше ходатайство частично, применил меру пресечения в виде содержания под стражей и определил залог в сумме 13 млн грн. И мы подали апелляционную жалобу в связи с несогласием с размером альтернативного залога», – отметила прокурор.

Как сообщала Одесса News, 5 мая стало известно, что за Труханова внесли залог и он вышел из СИЗО. В тот же день адвокат Труханова Александр Лысак подал апелляцию на решение ВАКС. Ранее, 4 мая, Высший антикоррупционный суд Украины отправил Труханова под стражу в связи с тем, что он не внёс почти 31 млн грн залога, определённого судом. ВАКС, заслушав доводы сторон, частично удовлетворил ходатайство и применил к обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 13,42 млн грн залога. С этим не согласились прокуроры САП и подали жалобу, рассмотрение которой и состоится 16 мая.

По данным НАБУ, в 2016 году Одесский городской голова Геннадий Труханов совместно с другими должностными лицами Одесской мэрии и представителями частной компании завладели средствами местного бюджета города Одессы в сумме 92 млн грн.

Детективы НАБУ и прокуроры САП в декабре 2016 года инициировали наложение ареста на эти средства, перечисленные на счёт ООО компании «Девелопмент Элит». 24 января 2020 года Труханову с сообщниками сообщили о подозрении.

Всего по делу завода «Краян» НАБУ и САП привлекли к ответственности 12 человек, в отношении 8 из которых дело слушается в ВАКС. В отношении одной из участниц схемы дело было закрыто в связи с её смертью.

В октябре 2018 года в Малиновский районный суд города Одессы был направлен обвинительный акт в отношении восьми человек — исполнителей схемы, в том числе Геннадий Труханов. В конечном итоге, суд оправдал всех фигурантов этого дела.

В феврале 2021 года Апелляционная палата ВАКС отменила оправдательный приговор Малиновского суда Одессы, но в ВАКС так и не смогли начать рассмотрение дела. По информации Центра противодействия коррупции, за два года по делу было назначено около 35 судебных заседаний, но пройти даже подготовительное заседание так и не смогли.

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