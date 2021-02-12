Оправдательный приговор Труханову по делу одесского «Краяна» отменён

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила 11 февраля оправдательный приговор одесскому мэру Геннадию Труханову и другим фигурантам по делу о хищении 92 млн грн под закупки Одесским городским советом зданий бывшего завода «Краян».

Дело направили на новое рассмотрение в ВАКС, сообщает Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда в Facebook.

«По результатам судебного рассмотрения дела коллегия судей удовлетворила апелляционные жалобы прокурора, отменила приговор Малиновского районного суда Одессы от 04.07.2019 г., постановление Малиновского районного суда г. Одессы от 06.08.2019 г. и направила дело на новое рассмотрение в Высший антикоррупционный суд», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, детективы НАБУ в феврале 2018 года объявили подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову, депутату Одeсского облсовета Олeгу Бабeнко, бывшему народному депутату Алeксандру Дубовому, экс-дeпутату Килийского райсовета Одeсской области Анатолию Коломийцу и экс-помощнице городского головы Одессы Труханова Алёне Поповой в совершении преступлений по признакам ч.5 ст.191 УК Украины (завладение средствами путём злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путём).

Летом 2019 года Труханова и других фигурантов этого дела оправдал Малиновский районный суд Одессы, признавший почти все доказательства Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры недопустимыми.

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