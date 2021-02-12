С вечера 11 февраля китайцы, проживающие в Одессе, начали празднование Нового года по восточному календарю.

Как сообщает издание 048.ua, в честь Нового года над городам запускались фейерверки, длившиеся до 30 минут.

Отмечается, что подобный салют нравился не всем одесситам. Некоторые жаловались, что фейерверки запускались недалеко от жилых домов, поэтому дворы наполнились дымом и грохотом.

Кстати. По традиции, первый день китайского нового года начинается с праздничного ужина, громких фейерверков и шумного гулянья. Обязательно всей семьей сжигают бамбуковые палочки. Китайцы считают, что чем громче будет праздник, тем счастливее и радостней пройдёт год. Новогоднюю ночь в Китае, как и во многих странах мира, принято проводить в семейном кругу, отмечать окончание прошедшего года, хорошо отдыхать и желать друг другу счастья и процветания в наступающем году.

Да, у китайцев сегодня Новый год, с чем редакция Одесса News их и поздравляет.

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