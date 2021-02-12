Мэр Одессы обратился к одесситам

Одесский городской голова Геннадий Труханов предупредил одесситов об ухудшении с 12 февраля погоды в городе.

Своё обращение к одесситам Геннадий Труханов разместил на своей странице в Facebook.

«Так сложилось, что в последнее время я часто публикую подобные обращения. Но погода вновь преподносит нам неприятные сюрпризы, поэтому меры предосторожности никогда не будут лишними«, — пишет мэр Одессы.

Геннадий Труханов сообщает, что в связи с ухудшением погодных условий, коммунальные службы города переходят на круглосуточную работу.

«Очередное ухудшение погодных условий ожидается в ночь с 11 на 12 февраля. Мы переводим работу наших коммунальных служб в круглосуточный режим. Прошу всех одесситов максимально ограничить перемещение по городу, без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте на улицы Одессы. Также просьба не оставлять автомобили на обочине: это затрудняет работу снегоуборочной техники», — предупредил Геннадий Труханов.

данным синоптиков, по Одессе и области в течение 12 февраля — сильная метель, сильный снег, ветер северо-западный, 19-24 м/с, гололедица, видимость во время снегопада 200-500 м. Приближающейся стихии в Одессе присвоен жёлтый уровень опасности. По информации директора департамента образования и науки Елены Буйневич, учреждения образования работают, однако, если родители примут решение не пускать ребёнка 12 февраля в школу, это не будет считаться пропуском.



Одесса News сообщала о последствиях снегопада 26-28 января этого года.

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