Мэр Одессы провёл встречу с Генконсулом Греции, что обсуждали

Одесский городской голова Геннадий Труханов провёл встречу с Генеральным консулом Греческой Республики в Одессе г-ном Димитриосом Х. Дохтсисом.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что на встрече присутствовали также представители греческого филиала международной медицинской организации «Врачи без границ» (Médecins Sans Frontières/MSF).

«В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, а также помощи в обеспечении одесских больниц реанимационным оборудованием», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Японии Сергеем Корсунским.

Фото: «Одесса»

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.