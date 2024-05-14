Мэр Одессы передал военным эвакуаторы за средства бюджетного фонда

Мэр Одессы Геннадий Труханов передал военным эвакуаторы, приобретённые из бюджетных фондов, на выполнение заявки наших защитников.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

«Сегодня враг выводит из строя много техники. Часть её не подлежит ремонту, некоторые могут быть донорами запасных частей. Поэтому такие эвакуаторы очень необходимы. Процесс загрузки занимает буквально с читанные минуты. Это выгодно отличает такие эвакуаторы от большинства других моделей «. — сказал мэр Одессы.

Эвакуаторы собираются на основе полноприводных японских автомобилей, адаптированных к военным нуждам. У них есть мощный двигатель, грузоподъёмность 6,2 тонн, а также высокий дорожный просвет.

Одесса News информировала, что в апреле 2024 года по запросу военнослужащих за счёт Одесского городского бюджета приобретены и переданы три передвижные автомастерские.

Фото: «Одесса. Официально»

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