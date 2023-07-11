Германия передаст Украине новый пакет военной помощи на сумму почти €700 млн.

Об этом 11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, его цитирует сайт минобороны Германии, пишет издание ГОРДОН.

Так, в новый пакет помощи, в частности, вошли:

две пусковые установки ЗРК Patriot;



40 БМП Marder;



25 танков Leopard 1 A5;



пять ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer;



20 тыс. артснарядов и 5 тыс. 155-мм дымовых боеприпасов;



оборудование для разведки и защиты от дронов;



медоборудование, в том числе для полевых госпиталей.



«Я очень рад, что сегодня здесь, в Вильнюсе, мы смогли сформировать ещё один пакет, чтобы поддержать Украину в её оборонительной борьбе против российского нападения. Он отвечает приоритетам Украины: противовоздушная оборона, танки, артиллерия. Стоимость пакета помощи на Вильнюсском саммите составляет немногим менее €700 млн. Этим мы делаем важный вклад в укрепление устойчивости Украины», – подчеркнул Писториус.

Для справки. Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, БМП Marder, зенитные самоходные установки Gepard, системы ПВО, РСЗО и другое необходимое вооружение и оборудование.

В марте 2023 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия нарастит производство боеприпасов, а также мощности по ремонту оружия, чтобы лучше поддержать Украину в борьбе с вторжением России.

По информации МИД ФРГ на конец марта, Германия выделила Украине более €14,2 млрд.

В середине мая в ОПУ заявили, что ФРГ выделяет Украине пакет помощи на €2,7 млрд.

Как сообщала Одесса News, в июне 2023 года Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли гусеничные вездеходы Bandvagn 206.

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