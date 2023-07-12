Прокуроры задокументировали последствия атаки на терминал порта в Одесской области

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщаает пресс-служба прокуратуры.

По данным следствия, ночью 11 июля, вооружённые силы РФ, применяя запрещённые международным правом средства ведения войны, совершили дроновую атаку по Одесской области. В результате атаки произошло возгорание двух припортовых терминалов, зернового и топливного. Повреждены оборудование и проезжие части у забора терминала и резервуаров.

Отмечаено, что пожар оперативно ликвидирован. Погибшие и пострадавшие отсутствуют.

«Предварительно, обстрелы совершены ударными беспилотными летательными аппаратами типа Shahed. На местах событий правоохранители фиксируют очередное военное преступление России. В очередной раз обстрел портовой инфраструктуры доказывает, что враг и дальше будет препятствовать работе «зерновой инициативы», — резюмирует прокуратура.

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