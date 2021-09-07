В Одессе разоблачили чиновника Минобороны на неуплате 3 миллионов гривен налога

Бывший председатель ликвидационной комиссии государственного предприятия Министерства обороны «Одесский завод строительных материалов» подозревается в неуплате налога на добавленную стоимость на сумму свыше 3-х млн грн.

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона.

По данным следствия, чиновник в бухгалтерском учёте предприятия, в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за базовый отчётный (налоговый) период (ноябрь 2019 года), умышленно не отразил договор поставки и другие хозяйственные операции, по которым на предприятие поступили и были безосновательно потрачены 20 млн гривен.

В результате этого в бюджет государства не поступил налог на добавленную стоимость на общую сумму более 3 млн гривен, — говорится в сообщении.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч.1 ст.212 Уголовного кодекса Украины. В суд направили ходатайство об избрании ему меры пресечения и готовится представление об отстранении его от должности.

Как сообщала Одесса News, в марте 2021 года Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении трёх военных должностных лиц Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления, двух директоров предприятий-подрядчиков и инженера технического надзора, подозреваемых в служебном подлоге и присвоении более 11 млн грн бюджетных средств.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod