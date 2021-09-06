Умер Жан-Поль Бельмондо

Умер французский актёр Жан-Поль Бельмондо.

Он умер на 89-м году жизни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По данным издания, о смерти Бельмондо сообщил его юрист. Подробности не приводятся.

Бельмондо дебютировал в кино ещё в 1957 году. Дважды номинировался на премию BAFTA как лучший иностранный актёр, в 1989 году был удостоен премии «Сезар». В 2011 году ему вручили почётную Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, а в 2016 году получил премию «Золотой лев» за вклад в мировой кинематограф.

Наиболее известен своими ролями в фильмах «Профессионал», «Чудовище», «Великолепный», «Отверженные», «Казино «Рояль» и др.

Как сообщала Одесса News, кинорежиссёр, народный артист РСФСР Владимир Меньшов 5 июля скончался на 82-м году жизни от коронавируса.

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